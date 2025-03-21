İBB soruşturmasında gündem olacak ‘68 milyar TL’ detayı! Bu kez iddiaların odağında ‘Açık Hava Reklamları’ var…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İBB’deki soruşturmada Açık Hava Reklam Mecraları Üzerinden kayıt dışı 68 milyar TL ‘yolsuzluk’ yapıldığı da iddialar arasından yer aldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında başlayan soruşturmanın 18 Ekim 2024 tarihinde başlatıldığı öğrenilirken ikinci ‘yolsuzluk’ soruşturmasının ise 2021 tarihinde reklam sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapudağı adlı bir müştekinin ifadesiyle açılan ihbar dosyası ile başlatıldığı öne sürüldü.

Yapılan bu ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında İçişleri Bakanlığına yazı yazarak Belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı da 245 sayfa bir tevdi raporu hazırlayarak 16 Ağustos 2024 tarihinde Başsavcılığa göndererek ilgili suçların yolsuzlukla mücadele kanunu 17. maddesi kapsamında soruşturma iznine gerek olmadığını bildirdi.

‘68 MİLYAR TL’ İDDİASI!

İçişleri Bakanı’nın raporunun ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise 68 milyar TL’yi bulan ‘yolsuzluk’ iddiasının yer aldığı büyük bir dosya ile soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yapıldığı bu şekilde paylaşılan toplam tutarın ise 68 milyar TL’yi bulduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bir bala dikkat çeken detay ise 2019 yılından sonra yapılan değişiklik oldu. Açık hava reklamlarının 2019 yılı öncesi şirketlerin özel şahıslardan kiraladıkları açık hava reklam alanlarına ilişkin reklam vergisini ödedikten sonra İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden izin alabiliyordu. Ancak 2019 yılı sonrası İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından başvurucuların Kültür A.Ş.’ye yönlendirildikleri iddia edildi.

Kültür A.Ş.’nin de şahıslara muvazaalı sözleşmeler imzalatarak gelir elde ettikleri ve naylon fatura şirketleri havuzuyla ilave sözleşmeler yaparak akladıkları öne sürüldü.

DOSYADA ADI GEÇEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında ismi geçen şirketler ise şu şekilde: