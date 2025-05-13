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Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik söylediği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma açıldı
Begüm Özkaynak

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na, savcılara yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçuyla bir soruşturma daha açıldı.

İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında sarf ettiği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu soruşturma ibb ifade tutuklu
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