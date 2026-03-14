Ekrem İmamoğlu için 'ev hapsi' talebi! CHP lideri Özgür Özel, "Duyumlar geliyor" diyerek açıkladı

İBB davasında tutuklu yargılanan isimlerin tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kendilerine bazı duyumların geldiğini anlatan CHP lideri Özel, “İmamoğlu'nun sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler” diye konuştu.

Devrim Karadağ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Mart’ta başlayan ve ara kararı nisan ayı sonunda açıklanacak olan İBB davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Özel, "İktidar kulislerinde 'Tahliye olursa İmamoğlu da çıkar otobüsün üstüne' gibi, 'Zafer kazandık derler, sonra bir daha alamayız' gibi söylemler de duyuluyor. Size de geliyordur. Buna ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"EKREM BEY’DEN ÇOK KORKUYORLARSA, HİÇ DEĞİLSE EV HAPSİ VERSİNLER"

"Evet, geliyor. Ama zaten buradan da davanın siyasi olduğu belli. Bir insanın tutukluluğunun gerekçesi ‘serbest kalırsa siyasi kampanya yapar’ olabilir mi? Hadi onların hukuk tanımaz zeminine ben de ineyim, onlar gibi düşüneyim: eğer Ekrem Bey’den çok korkuyorlarsa, sokak performansından çok korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler."

"TAHLİYELER GENEL OLARAK TANSİYONU DÜŞÜRÜR"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey’in hemen özgürlüğünü istemesi kadar doğal bir şey yok. Ancak inanıyorum ki o da bunu kabul eder. Biz bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, tabii Ekrem Bey’in de. Madem ki sokağa çıkar diye korkuyorlar, ev hapsi versinler. Hiç değilse yüksek güvenlikli cezaevinde, tecrit ortamındaki işkence son bulur. Tutuklulukların uzamasıyla Ekrem Bey’i sevenlerde öfke biriktiği gibi, iktidardakiler de bu kadar uzun tutukluluğu savunamaz hale geldiler. Tahliyeler genel olarak tansiyonu düşürür. Bu, ailelere de iyi gelir, bize de iyi gelir ve aslında iktidar farkında değil ama Türkiye’ye de iyi gelir. Ben inanıyorum ki Ekrem Bey ve arkadaşlarının tahliyesiyle Borsa rekorlar kırar, Türkiye’nin risk primi düşer, tüm dünyadan olumlu yankılar gelir."

