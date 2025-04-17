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Ekrem İmamoğlu "Kamuoyundan sakladılar" diyerek açıkladı! Çarpıcı Sazlıdere Barajı iddiası: "Yüzde 100'den yüzde 0'a indirdiler"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Sazlı Dere Barajıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kanal İstanbul" projesinde Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirildiğini söyleyen İmamoğlu, bu olayın halktan ve İSKİ'den saklandığını da belirtti.

Ekrem İmamoğlu "Kamuoyundan sakladılar" diyerek açıkladı! Çarpıcı Sazlıdere Barajı iddiası: "Yüzde 100'den yüzde 0'a indirdiler"
Cansu Akalp

19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Cezaevinden paylaşımlar yapan İmamoğlu'nun son tweeti dikkat çekti. Kanal İstanbul projesinin rant ve talan projesi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ’ye bile bildirmemişler." ifadelerini kullandı.

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İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı;

"Aziz milletim, sizden istirhamımdır. Lütfen bunları görün ve paylaşın.

Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.

Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar.

İBB’nin ve İSKİ’nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ’ye bile bildirmemişler.

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Şunu herkes anlasın ki, bizim gözbebeğimiz İstanbulumuz’da feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok. Bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul’un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız.

Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul'un su kaynaklarına verdiğiniz zararı ekliyorsunuz. Tüm dünyanın cebelleştiği, yeni yol ve yöntemler aradığı iklim krizine bir kriz de siz ekliyorsunuz.

Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek bari gitmeden toprağa, suya, havaya daha fazla zarar vermeyin."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kanal istanbul
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