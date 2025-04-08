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Ekrem İmamoğlu'na benzetilen şahsa tuhaf yorumlar! TikTok canlı yayınlarıyla kazanç iddiası... Evde takım elbiseli videosu gündem oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ü andırdığı söylenip kazandığı paralarla dudak uçuklatan şahıstan sonra şimdi de Ekrem İmamoğlu'na benzetilip yine canlı yayınlarla kazanç sağladığı öne sürülen vatandaş gündem oldu. TikTok'ta binlerce takipçisi olan şahsın evde yürüyüp kameraya el salladığı bir videoya kullanıcılardan "Çıktı mı?", "Şükürler olsun" gibi yorumlar yapması garabeti ikiye katladı.

Ekrem İmamoğlu'na benzetilen şahsa tuhaf yorumlar! TikTok canlı yayınlarıyla kazanç iddiası... Evde takım elbiseli videosu gündem oldu
Hazar Gönüllü

Ekrem İmamoğlu cezaevinde, kendisine benzetilen şahıs TikTok videolarıyla kazanç sağlıyor... Platformda kah Ekrem İmamoğlu videoları kah kendi videolarını paylaşan @ylmzbhdr44 kullanıcı adlı vatandaş sosyal medyanın gündeminde kendine geniş yer buldu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E BENZEYEN ŞAHIS ÜNLENMİŞTİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen oyuncu Serdar Görel açtığı canlı yayınlarla çok konuşuluyor. Özellikle milli bayramları boş geçmeyen Görel'in 29 Ekim'de açtığı bir TikTok yayınında 2 saatte tam 1 milyon lira hediye topladığı öne sürülmüştü. İddia Görel tarafından yalanlanmıştı.

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ŞİMDİ DE İMAMOĞLU'NA BENZEYEN VATANDAŞ ÇIKTI

Şimdiyse görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir ölçü andıran vatandaş sosyal medyada ses getirmeye başladı, özellikle de İmamoğlu hakkındaki son gelişmeler üzerine.

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EVDE TAKIM ELBİSEYLE EL SALLADI

TikTok'ta @ylmzbhdr44 kullanıcı adıyla binlerce takipçisi olan vatandaş takım elbise giyip gözlük taktığı bir videoda evin içinde yürüyüp kameraya el sallıyor. Daha sonra kendisine sarılan küçük bir kızı öpüp el sallamaya devam ediyor.

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VİDEOYA İLGİNÇ YORUMLAR

Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp gönderildiği Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde olduğu günlerde paylaşılan bu videonun yorum kısmı da ilginçti. Kullanıcılar "Çıktı mı?", "Şükürler olsun" gibi yorumlar attı.

c-(yorum)

CANLI YAYINLA BİNLERCE LİRA İDDİASI

Hesabının açıklama kısmına İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganını yazan şahsın açtığı canlı yayınlarda binlerce lira kazandığı öne sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu tiktok Mustafa Kemal Atatürk ibb
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