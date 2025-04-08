Yeni Akit’ten tepki çeken başlık: Cezaevinde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Mahir Polat’ı bu sözlerle hedef aldılar

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle kamuoyunun tutuksuz yargılanmasını beklediği Mahir Polat, dün yeniden hastaneye sevk edildi. Mahir Polat hakkında Adli Tıp Kurumu’nun vereceği karar bekleniyor. Konuyla ilgili de bir açıklama yapan Mahir Polat, “Doktorların hakkaniyetli olduğuna inandım” dedi.

YENİ AKİT’İN BAŞLIĞI TEPKİ ÇEKTİ

Bugün tarihli gazetede Mahir Polat’ın hastalığıyla ilgili “CHP’Lİ POLAT İLACINI BİLEREK ALMIYOR” diyen Yeni Akit’e sosyal medyadan tepkiler peş peşe geldi.

Yeni Akit Gazetesi haberin devamında şu ifadeleri kullandı: “İlaçlarını kullanmadığı için tansiyonu yükselen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın daha önce ciddi sağlık problemi çekmediği ve görevlerini aksatmadığı halde cezaevine adım atar atmaz sağlığının bozulması dışarıda turp gibi olanlar cezaevini görünce yatağa düşüyor şeklinde yorumlandı”

MAHİR POLAT: BENİM OLAĞAN DURUMUM BU

Mahir Polat, hastalığıyla ilgili konuştu. Polat; "Doktorların hakkaniyetli olduğuna inandım. Verecekleri kararın da hakkaniyetli ve vicdanlı olacağına inanıyorum. Tansiyonum biraz yüksekti ama artık bu maalesef benim olağan durum oldu. Doktorlar da bu hususu bizzat gördü." İfadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumu değerlendirilmek üzere sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda muayeneden geçirildi. Adli Tıp'ın kararı bekleniyor...

POLAT'IN AVUKATI: HİPERTANSİYONUN DİKKATE ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Adli Tıp kurumuna gelen Polat’ın avukatları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mahir Polat’ın Avukatı Alperen Gökhan "Müvekkilimiz Mahir Polat, bugün sevki gerçekleştirildi şu an kedisi kurumda heyetin önünde zaten Cuma günü Sayın Adalet Bakanı'nın da yaptığı açıklamayla Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği bütün kamuoyunun malumu. Türkiye’nin en saygın sağlık kurumlarından birisi olan Adli Tıp Kurumu'nun hekimlerine ve kurumuna güvenimiz tam. Mahir beyin bugün sağlık durumunun net olarak cezaevinin koşullarına uygun olmadığı yönünde bir tespitin yapılacağı, özellikle hipertansiyon konusunun dikkate alınacağını düşünüyoruz; çünkü Mahir beyin hipertansiyonu sade kendisine değil ailesinde genetik bir sorunun da sonucu olarak burada yer alıyor." dedi.