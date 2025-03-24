Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi: "Ben içerde gündemin hakimiyim"

19 Mart'ta evine yapılan operasyonla gözaltına alınıp 4 gün süren işlemlerinin ardından 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde ilk gününü geçirdi. İlk günün ardından CHP'den ilk ziyaret gerçekleşti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti. İmamoğlu'nun mesajlarını da paylaşan Günaydın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayı sevgili dostum Ekrem İmamoğlu’nu biraz evvel Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettim. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Ekrem Başkan’la ya Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde ya da Meclis’te herhangi bir çalışma odasında ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Saraçhane’de onun çalışma odasında binlerce kere toplantı yaptım. Silivri’deki buluşmamız da bizim açımızdan o toplantılardan bir tanesiydi.

Evet, Cumhurbaşkanı adaylığını engelleyebilmek için diplomasını iptal ettiğiniz, mal varlığına el koyduğunuz, her hafta ayrı bir soruşturma ile adeta hayatı zindan etmeye çalıştığınız ve en sonunda da gözaltı ve tutuklama işlemi yaptığınız Ekrem İmamoğlu’nun iradesinin dışarıda olduğunu sadece Saraçhane’de değil tüm Türkiye’de milletimiz gösteriyor. Haklı olanın, millet için mücadele edenin hapsedilemeyeceğini, tutsak edilemeyeceğini Türkiye’nin dört bir tarafında herkes, vatandaşlarımız bağırıyor. Şunu söyleyebilirim, 3 belediye başkanımız daha evvel tutukluydu. Şimdi de 3 belediye başkanımız tutuklu. Bu bizim için bir moral bozma, bu bizim için gerçekten ya ne oluyor galiba işler iyiye gitmiyor diyebileceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Ama dün Saraçhane’de 80 yaşındaki bir kadının Türk bayrağını sallayarak buradayız demesi aslında memleketin özetidir. Kimlerin ne yaptıklarını hangi amaçla, hangi yöntemleri kullanarak yaptıklarını biliyoruz ve ona karşı çıkacak bir irademiz var.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ: "HERKES GÜLER YÜZLE EVİNE DÖNSÜN"

Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da iletti. "Şimdi Ekrem Başkan’ın bazı mesajlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sadece birkaç günlük bir çalışma sonrasında sandıkların yeri bile net olarak belli değilken 14,5 milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor ve arkadaşlarımıza, insanlarımıza, yurttaşlarımıza teşekkür ediyor.

Ayrıca diyor ki: "Evet, anayasal demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansınlar ama burada güler yüz ve sevgi dili hakim olsun. Oraya gelenler büyük bir mutlulukla yüzlerinde gülümseme ile gelsinler ve yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar. Kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar. Göstericiler, kolluk kuvvetleri birbirlerine el sallasınlar ve gösteri bittiğinde, protesto bittiğinde yine herkes güler yüzle evlerine dönsün. Ben inanıyorum ki milletin feraseti bu meseleyi burada bırakmayacaktır. Mesele bizim özgürlüğümüz meselesi değil, mesele Türkiye’nin özgürlüğü meselesidir ve milletin bunu sahiplenmiş olmasından da büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor.

"ALANDA BİR TEK BAYRAK OLMALI"

"Ekrem Başkan’ın burada verdiği mesaj da şudur: Saraçhane’ye herkesin geldiğini görüyorum, bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Orası çeşitli siyasal parti bayraklarıyla sahiplenilecek yer değildir. Orada bir tek bayrak olmalıdır. O bayrak da Türk bayrağı olmalıdır. O bayrağın altında hep beraber birleşmeliyiz. Kuşatıcı, kapsayıcı, milletin sorunlarını dert edinen ve onları çözmeye niyetli olan bir kadro olarak geliyoruz. Ben içeride dimdik ayaktayım. Ben içeride sorunun ve meselenin, gündemin hakimiyim. Hiç kimse bizim adımıza üzülmesin çünkü mesele memleket meselesidir, sadece benim meselem değildir."

Ben de buradan Ekrem İmamoğlu’nun sevgilerini, selamlarını, dostluk ve dayanışma dileklerini Türkiye’nin 81 iline ve 980 ilçesine, 86 milyon yurttaşımıza iletmek istiyorum. Her şey çok güzel olacak."