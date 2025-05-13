Ekrem İmamoğlu'na dün iletildi! İptal edilen diplomada "yokluk" ve "açık hata" detayı

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart günkü yönetim kurulu kararıyla iptal edilmişti.

DİPLOMALAR İKİ GEREKÇEYLE YOK SAYILDI

Sözcü'de yer alan habere göre üniversite, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle yok saydı.

İMAMOĞLU'NA DÜN BİLDİRİLDİ

Karara ilişkin 55 gündür iletilemeyen tebligat ise dün sabah İmamoğlu’na bildirildi.

Diploma iptaline ilişkin tebligatta şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli toplantısında alınan hükmü ile; İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır