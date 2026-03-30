HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturma! Savunmasında kullandığı ifadeler sonrası başsavcılık harekete geçti

Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması Silivri'de görüldü. İmamoğlu'na, savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle yeni bir soruşturma başlatıldı.

Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

4. DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

İmamoğlu'nun, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.

DAVA ERTELENDİ

Saat 10.45 sıralarında başlayan duruşmadan çıkan kararla dava 13 Temmuz’a ertelendi.

İMAMOĞLU'NA YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baybaşin çetesine ağır darbe! Baybaşin çetesine ağır darbe!
Kapatılması gündem olmuştu! Arkasındaki gerçeği WSJ yazdıKapatılması gündem olmuştu! Arkasındaki gerçeği WSJ yazdı

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

İran'a kara harekatı... "ABD ve İsrail anlaştı" iddiası

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.