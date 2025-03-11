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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında adaylık süreci açıklaması! 2018 ve 2023'ü örnek gösterdi: "Bu bakışla kaybettik seçimleri"

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında adaylık süreci açıklaması! 2018 ve 2023'ü örnek gösterdi: "Bu bakışla kaybettik seçimleri"

11.03.2025 21:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı için ön seçim süreci ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "2018 genel seçimlerine. 40 küsur gün kala Muharrem İnce’nin adaylığı ilan edildi. Ne anlatacaksınız 40 küsur günde? Neredeyse her parti genel başkanını aday çıkarttı, CHP hariç. Bu bakışla kaybettik seçimleri. 2023 seçimlerinde de 50 küsur gün kala 6 parti adayını açıkladı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında adaylık süreci açıklaması! 2018 ve 2023'ü örnek gösterdi: "Bu bakışla kaybettik seçimleri"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık'ın hazırladığı Az Önce Konuştum’un konuğu oldu. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için tek adayı olan İmamoğlu, gündemle ilgili Işık'ın sorularını yanıtladı.

"VEDAT MİLOR İLE TANIŞMAM"

İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Vedat Milor ile konuşmadım. Vedat Milor’un programlarının hayranıyım. Onun için doğmuş. Yıllardır izlerim. Tek bağı televizyonda izlediğim bir insan. Konuşsam ceza katmerli olarak büyür diye endişe ediyorum. Dostlarımız ile irtibatı oldu. Sayın Vedat Milor ile tanışmam. Oraya geldiğinden yayınlandıktan sonra haberim oldu. Kendisini aradım, ‘Çok teşekkür ederim, sosyal projemize katkı sundunuz’ diyerek. Çok üzücü. Burası bir ticarethane değil"

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CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SÜRECİ

11 Mart 2025
11 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

"Ön seçim bir demokrasi devrimidir. 40 küsur gün kala Muharrem İnce’nin adaylığı ilan edildi. Ne anlatacaksınız 40 küsur günde? Bu bakışla kaybettik seçimleri. 2023 seçimlerinde farklı bir yöntem geliştirdi muhalefet. Bir çok eksiğimiz, sıkıntımız vardı. 6 parti aday olarak Genel Başkanımızı gösterdi. 50 küsur gün kalaydı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci tura giderken Zafer Partisi’nin katılımıyla 7 parti olduk. Yine seçimi kaybettik. Dönelim 2018 genel seçimlerine. 40 küsur gün kala Muharrem İnce’nin adaylığı ilan edildi. Ne anlatacaksınız 40 küsur günde? O günün farklı modeli önümüze kondu. Neredeyse her parti genel başkanını aday çıkarttı, CHP hariç. Bu bakışla kaybettik seçimleri."

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"6 PARTİLİ MEKANİZMANIN SIKINTISI YAŞANDI"

"Bütün meseleler çalışılacak. Memleketin huzuruna kadrolar oturtulacak. 6 partinin lideri ile kurulan mekanizmaların birçok sıkıntısı yaşandı. Bu dönemde CHP bir karar veriyor. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek bir demokrasi devrimi yapıyor. Ve diyor ki: ‘Ben adayımı erken belirleyeceğim. Belirlerken de ön seçim ile yapacağım."

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Ekrem İmamoğlu
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