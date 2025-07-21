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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'çiftçi' paylaşımı! "Biz bu gidişe dur diyeceğiz"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Milletimiz artık tarlaya ekmek istemiyor! Köylerimiz terk ediliyor, artık köylerde genç bulunmuyor! Biz bu gidişe dur diyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'çiftçi' paylaşımı! "Biz bu gidişe dur diyeceğiz"
Begüm Özkaynak

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım daha geldi. İmamoğlu, "Çiftçiyi destekleyerek Türkiye’mizin gelecekteki gıda üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini yapısal tehditlerden kurtaracağız. Üretimin maliyetini düşüreceğiz. Krediye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çiftçimiz arkasında devletini hissedecek" dedi.

Ekrem İmamoğlu ndan dikkat çeken çiftçi paylaşımı! "Biz bu gidişe dur diyeceğiz" 1

"BİZ BU GİDİŞE DUR DİYECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde;

Ne diyorlar? “Çiftçinin iflas etme, borç batağına batma gibi bir durumu yok, hamdolsun, tarım sektörümüz dimdik ayakta.”

Soralım bakalım çiftçilerimize, dimdik ayakta mıyız yoksa batmakta mıyız?

Çiftçiler bugün Türkiye’de borcu borçla döndürüyor, kar etmek bir yana dursun, zarar etmezse şükrediyor.

Tarım sektörü de çiftçilerimiz de sahipsiz durumdadır.

Çiftçilerimiz, 1.2 trilyon lirayı aşan ağır bir borç yükünün altında yaşıyor.

Çiftçilerimiz tarlaya, seraya, ahıra attığı her adımda daha fazla borçlanıyor. Tarlayı borçla döndürmeye çalışan çiftçiler, öz sermaye koyamıyor, yatırım yapamıyor.

Milletimiz artık tarlaya ekmek istemiyor! Köylerimiz terk ediliyor, artık köylerde genç bulunmuyor!

Biz bu gidişe dur diyeceğiz!

Acil önlem adımlarıyla borç yükü altındaki çiftçilerimiz için önemli bir borç düzenlemesi yapacağız. Kredi sisteminin verimlilik temelli yeniden yapılandıracağız. Türkiye’nin tarımsal altyapısına yönelteceğimiz desteklerle üretimde teknolojik dönüşümü destekleyeceğiz. Tarımı hem tarlada hem envanterde güçlendireceğiz.

Çiftçiyi destekleyerek Türkiye’mizin gelecekteki gıda üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini yapısal tehditlerden kurtaracağız. Üretimin maliyetini düşüreceğiz. Krediye ulaşımı kolaylaştıracağız. Çiftçimiz arkasında devletini hissedecek.

Köylerimizi yeniden cazip kılacak, çiftçiliği hevesle yapılacak bir iş haline getirecek ve Türkiye’yi rahatlatacak adımları atacağız.

Çiftçi kazanacak, Türkiye doyacak!

21 Temmuz 2025
21 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Çiftçi paylaşım
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