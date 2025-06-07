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Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek mesajı: 'Hızla iyileşip hizmetlerine devam edecektir'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, "Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek mesajı: 'Hızla iyileşip hizmetlerine devam edecektir'
Devrim Karadağ

Marmara Cezaevi'nde (Silivri Cezaevi) tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek için bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yayımlanan açıklamasında Zeyrek için şu ifadeleri paylaştı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kardeşimin geçirdiği ağır bir kaza sonrası tedavi altına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Dualarım kıymetli Ferdi Zeyrek dostum için. Allah’ım seni korusun Ferdi Başkanım, senin gibi iyi ve güçlü bir insanın hızla iyileşip hizmetlerine devam edeceğine inanıyorum.

Aileni, dostlarını ve çalışma arkadaşlarını sevindireceksin inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Ferdi Zeyrek
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