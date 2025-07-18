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Ekrem İmamoğlu'ndan LGS açıklaması! "Çok ciddi deliller var"

LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili bir açıklama da Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. "Şimdi ise sınav sorularının bazı okullara önceden verildiğine, sızdırıldığına ilişkin çok ciddi deliller var" diyen İmamoğlu, "Bu mesele derhal, şeffaf bir şekilde araştırılmalı. Suçlu varsa cezalandırılmalı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan LGS açıklaması! "Çok ciddi deliller var"
Recep Demircan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan LGS'de şaibe iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi. Çok ciddi delillerin olduğunu ifade eden İmamoğlu milletin içinin rahatlatılması gerektiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ndan LGS açıklaması! "Çok ciddi deliller var" 1

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu ülkede sizin döneminizde hiç sınav sorusu çalınmamış gibi, sınavlar iptal olmamış gibi konuşuyorsunuz.

Milletin içini rahatlatmak zorundasınız.

Milyonlarca evladımız Lise Giriş Sınavı’na büyük emek ve hayallerle hazırlandı.

Şimdi ise sınav sorularının bazı okullara önceden verildiğine, sızdırıldığına ilişkin çok ciddi deliller var. Bu iddiaları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Mevcut sistemden adalet beklemek ne yazık ki zor ama çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bu mesele derhal, şeffaf bir şekilde araştırılmalı. Suçlu varsa cezalandırılmalı.

Her şeyden önemlisi, kaygıya düşen çocuklarımız için adil bir telafi yolu bulunmalı.

Çocuklarımızın geleceği ile oynamayın!"

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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