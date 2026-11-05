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Hatay'dan acı haber: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen Cihan Basatemir (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'dan acı haber: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmurlu havada ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, dereye düştü. Durumu fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Duran kalbi yeniden çalıştırılan çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Basetemir, kurtarılamadı. Cihan Basatemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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