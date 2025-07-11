Ekrem İmamoğlu'ndan PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili açıklama: "Yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz"

Terör örgütü PKK'ya mensup bir grubun Süleymaniye'de silah bırakmasının yankıları sürüyor. İBB'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu, süreçle ilgili konuştu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamızdaki bütün insanlar için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN ORTAK İSTEĞİ VE İHTİYACIDIR"

İmamoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda sürece ilişkin şunları söyledi;

"PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti. Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır.

Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu ilk adımın milletimiz, devletimiz ve coğrafyamızdaki bütün insanlar için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Unutulmamalıdır ki terörsüz ve müreffeh bir Türkiye için birinci öncelik herkes için demokrasidir. Seçilmişlerin yargı marifetiyle her gün tutuklandığı, söz söyleyenlerin sesinin kısıldığı, hukukun işlemediği bir yerde gerçek bir barışın inşa edilmesi mümkün değildir."

PKK'nın feshinin ve silah bırakmasının ilk aşaması bugün Süleymaniye'de gerçekleşti.



Terörün bittiği ve silahların sustuğu bir gelecek, hepimizin ortak isteği ve ihtiyacıdır.



Bu sürecin milletin bütününün ümitlerine ve kaygılarına uygun bir biçimde ilerlemesi için yapıcı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 11, 2025