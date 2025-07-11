AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün önemli bir eşik geçilmiştir! Provokasyonlara karşı devlet kurumları teyakkuz durumunda"

Yarın gerçekleşecek olan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı öncesi konuşan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini de değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhrubaşkanımızın ifade ettiği gibi tüm bu süreçler tek devlet, tek bayrak, tek vatan doğrultusunda gerçekleşecektir. Aziz şehitlerimizin hatırasını ve milletimizi incitecek bir süreç olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ'NİN KIZILCAHAMAM KAMPINDA KONUŞACAK

Çelik, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Yarın sabah resmen sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla programımız başlayacak. Saat 10:00 gibi gerçekleşecek konuşma.

"BUGÜN ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR"

Bugün siyasi tarihimiz adına önemli bir gün. Bugün önemli bir eşik geçilmiştir. Cumhurbaşkanımızın 'iç cepheyi güçlendirelim' çağrısı hem dış hem iç siyasette Türkiye'yi güçlendirmeyi amaçlayan bir çağrıydı.

Sayın Bahçeli'nin de bu çağrıya karşılık verilmesiyle beraber Terörsüz Türkiye politikası kamuoyunda tartışılmaya başlandı Bugün itibariyle de, çeşitli safhalar geçirdikten sonra, silah bırakılması ve PKK'nın feshiyle ilgili adım atıldı. Bugün önemli bir eşik geçildi, ilk adım atıldı.

"PROVOSYON GİRİŞİMİNLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Bütün bu süreç içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'nin yorumları, müdahaleleri ve yönlendirmeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla koordinasyonun sağlanması; Terörsüz Türkiye konusundaki iradeyi ortaya koymuştur.

İlk adımın atılması, PKK'lı bir grubun silah bırakmasıyla bugün itibariyle sürecin kesintisiz devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü bölgedeki gerçeklik ve gelişmeler dikkate alındığında, pek çok odakların provosyon girişiminde olabileceğini biliyoruz.

"DEVLETİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Bu provakasyonlara karşı devlet birimlerimiz teyakkuz halindedir. Ayrıca sürecin hızlı ilerlemesi, başarıya ulaşması açısından da önemlidir. Bu süreçler PKK'nın silahlarını bırakması ve kendini tamemen tüm organlarıyla fesh etmesiyle tamamlanacak.

DEM Parti'nin bu süreçteki katkısı çok büyük destek sağlamıştır. Tüm bu süreçler ve girişimler, PKK'nın silah bırakması ve kendini fesh etmesi açısından önemli olacaktır.

"SÜREÇ TEK DEVLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞECEKTİR"

Cumhrubaşkanımızın ifade ettiği gibi tüm bu süreçler tek devlet, tek bayrak, tek vatan doğrultusunda gerçekleşecektir. Aziz şehitlerimizin hatırasını ve milletimizi incitecek bir süreç olmayacaktır."