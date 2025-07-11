Terör örgütü PKK silah bıraktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: "Atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan sürecin sonunda bugün kritik bir adım daha atıldı. Terör örgütü PKK'lı bir grup silah bıraktı ve silahlar yakıldı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: "ATILAN ADIMIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Tarihi süreçle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin"

BULDAN'DAN ERDOĞAN'A 'TEŞEKKÜR' TELEFONU

Öte yandan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İkili arasında yapılan telefon görüşmesinde "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı. Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

BAHÇELİ: "DEM PARTİ BİN YILLIK KARDEŞLİĞİN SAFINDA YERİNİ ALMIŞTIR"

Silah bırakma süreciyle ilgili olarak Bahçeli de açıklamada bulunmuştu. Bahçeli açıklamasında, "27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'na muvafık ve müzahir şekilde bölücü terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12'nci kongresini toplayarak örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan etmiştir. Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak Terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" dedi.

Bahçeli, devlet politikası halini alan Terörsüz Türkiye kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen, her türlü özveriyi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin süreci sonuna kadar sahiplendiğini vurgulayarak, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi, sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır. Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL: "TERÖRÜN İLELEBET SON BULMASI ORTAK İRADEMİZDİR"

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir.

Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir.

Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"