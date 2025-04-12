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Ekrem İmamoğlu Silivri'den duyurdu! “Hamdolsun bu büyük millet uyandı"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri’den yaptığı yeni açıklamada, “Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak” dedi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu büyük millet uyandı” diyerek açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu Silivri'den duyurdu! “Hamdolsun bu büyük millet uyandı"
Begüm Özkaynak

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’ndan yeni açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, seçimlere, belediyelere ve milletin malına “çökme” girişimlerini sert sözlerle eleştirdi. “Her yaptığınız sizi vuracak, bu millet sizi sandığın dibine gömecek” dedi.

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"HAMDOLSUN BU BÜYÜK MİLLET UYANDI"

Ekrem İmamoğlu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı.31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı. Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı.

İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı. Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak.

Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı.Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek.

Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet."

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Ekrem İmamoğlu Twitter açıklama imamoğlu X Platformu
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