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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili olarak açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Türkiye'de barış ve huzurun güçlenmesine katkı sağlayacak her girişimin doğal şekilde aktörü ve koruyucusu oluruz. Ancak ne zaman koltuğu tehlikeye girse, millete karşı cephe alanların samimiyetini sorgulamak ve milletimizin kazanımlarının sigortası olmaktan da geri durmayız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması
Melih Kadir Yılmaz

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve sonrasında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'ndan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak açıklama geldi.

"MİLLETİMİZİN KAZANIMLARININ SİGORTASI OLMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de barış ve huzurun güçlenmesine katkı sağlayacak her girişimin doğal şekilde aktörü ve koruyucusu oluruz. Ancak, ne zaman koltuğu tehlikeye girse, millete karşı cephe alanların samimiyetini sorgulamak ve milletimizin kazanımlarının sigortası olmaktan da geri durmayız. Bu, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi olmaktan gelen sorumluluğumuzdur"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Terörsüz Türkiye
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