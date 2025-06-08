Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj! "İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. "Yeşil Türkiye Seferberliği sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız" diyen İmamoğlu "İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız." dedi.

İmamoğlu mesajında şunları ifade etti:

"Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız.

İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.

“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."