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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın"

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonun ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın"
Begüm Özkaynak

Geçtiğimiz gün, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 36'sı tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilmişti. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın aralarında bulunduğu 25 kişi tutuklanmış, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın." çağrısında bulundu.

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İMAMOĞLU: "ANNELERİ SERBEST BIRAKIN"

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz.

Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz.

Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan, hakkında halihazırda adli kontrol kararı olan bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz. Evladının doğum gününde annesini tutukluyor, çocuğu tek başına bırakıyorsunuz.

5 dakikalık ifade için tekrar tekrar gözaltına alıyor, günlerce hücrede tutuyorsunuz, suç bulamayınca uyduruyorsunuz, gerekçe bulmak için uğraşmıyorsunuz bile.

Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı.

Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın.

Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya paylaşım
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