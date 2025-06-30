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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! Vaatlerini sıraladı: "Gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında, "Gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! Vaatlerini sıraladı: "Gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz"
Begüm Özkaynak

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu ndan yeni paylaşım! Vaatlerini sıraladı: "Gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz" 1

"ÜLKEMİZİ KALKINDIRMAYI VAAT EDİYORUZ"

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Biz, ülkemizi kalkındırmayı vaat ediyoruz.
Milletimizi, gençleri, emeklileri, iş arayanları ve iş kurmaya çalışanları gözeten bir Türkiye hayal ediyoruz.
Üretmek isteyenin önünü açan, tarlasında bereket isteyenin duasına karşılık bulduğu bir ülke istiyoruz.
Gerçek politikaların üretildiği, insanların ihtiyaçlarının karşılandığı, gençlerin umudunun arttığı bir Türkiye bizim vaadimiz.
Üretilen politikaların sadece kâğıt üstünde kalmadığı, hayatımızın her alanına dokunduğu bir düzen kurmak istiyoruz.
Her gün milletiyle kavga eden,
Yargıyı eğip büküp, muhalif olan herkesi hapse atmak isteyenlerin tam karşısındayız.
Her konuda savcı kesilen değil, her konuda halkın yanında duran bir yönetim istiyoruz.
Demokrasinin, adaletin, Anadolu irfanı ve erdeminin maneviyatına yaslanan bir ülke, bir devlet, bir hükümet vaat ediyoruz.
Biz ADALET vaat ediyoruz.

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Ekrem İmamoğlu paylaşım
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