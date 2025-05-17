Ekrem İmamoğlu: ‘Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu’

Sosyal medya hesapları Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle erişime engellenen Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşım yapıldı. İmamoğlu'nun paylaşımında İBB soruşturmasının dosyasına dikkat çekilirken, "Güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçilerden bir heyet kurun ve bu dosyayı onlara inceletin. Objektif her hukukçu görecektir ki bu dosya, içinde tek bir delil barındırmayan sanat bir dosyadır" denildi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"2 ay geçti; ne para dolu ayakkabı kutuları, ne dolar fışkıran para kasaları, ne 300 bin euroluk 'hediye' saatler, ne milyon dolarlık off-shore hesapları, ne telefon tapeleri, ne de önceki olaylarda etrafa saçılan skandal e-mailler, ÇIKTI!

Oysa en büyük hayaliniz tüm bunları video yapıp, grup toplantısında millete izlettirmekti. OLMADI! Ne heybeden turp çıktı ne de dananın kuyruğu koptu! Gücünüze gidiyor biliyorum ama ne yazık ki yine aldatıldınız.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetmekle sorumlu bir siyasetçiye, hayali bir örgütün, hayal ürünü iddiaların peşine takılarak siyaset yapmak yakıştı mı? Bu iftira bataklığından kurtulmak, çamura daha fazla batmamak için yapılacaklar bellidir.

Güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçilerden bir heyet kurun ve bu dosyayı onlara inceletin. Objektif her hukukçu görecektir ki bu dosya, içinde tek bir DELİL barındırmayan SANAL bir dosyadır.

Bu dosyanın değerlendirmesini, güvendiğiniz hukuk kökenli siyasetçiler yapsın. Belli ki benden şüphe ediyorsunuz. Belki kendi ekibinize güvenirsiniz! Son sözüm: Aldansan da, aldatma!"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır