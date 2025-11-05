Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı! Selim İmamoğlu '637 bin euroluk para transferi' iddialarına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. 'Şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye başlayan Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu emniyetten ayrıldı.

"PARAMIN KAYNAĞI TİCARETTEN ELDE ETTİĞİM GELİRDİR"

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. İfade işlemi sırasında 'Nakit olarak yatırılan toplam 35 milyon 220 bin 151 lira değerindeki paranın kaynağı nedir?' sorusuna yanıt veren Hasan İmamoğlu, "Ben uzun zamandır inşaat sektöründe faaliyet gösteririm. Bu sebeple kendi birikimim de vardır. Paramın kaynağı ticaretten elde ettiğim gelirdir. Varlık Barışı Yasası kapsamında yatırılan paranın iş ve işlemlerini şirketin muhasebe birimi yürütmüştür. Üzerinden süre geçtiği için de hatırlamam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"DAİRELERİN EDİNİM SÜRECİNDE HERHANGİ BİR USÜLSÜZLÜK YOKTUR"

'West Side Projesi hakkında bildikleriniz nelerdir?, Rüşvet olarak tarafınıza devredildiği iddia edilen dairelerin ödemelerini nasıl, ne zaman, kime, hangi yolla yaptınız?, Söz konusu ödemelerin kaynağı nedir? Sorusunun sorulması üzerine Hasan İmamoğlu, "Tamamı asılsız ve iftiradır. Ben söz konusu West Side Projesi'nden 4 adet daire satın aldım. Bahse konu daireleri banka hesabımda bulunan dövizi bozdurarak firmaya TL cinsinden göndererek aldım. Banka kayıtları incelendiğinde bu görülecektir. 27 Temmuz 2015 tarihinde Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı firmalar ile sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede tespiti yapılan dairelerin tüm vergiler dahil peşin satış fiyatı yazmaktaydı. Bu sözleşmeye istinaden söz konusu daireleri satın aldım. Satın aldığım dairelerin edinim sürecinde herhangi bir usulsüzlük yoktur. 29 Temmuz 2015 tarihinde 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1 milyon lirayı Uzman-Beyaz-Mutlu-Mesturkuaz-Mes unvanlı hesaba gönderdim. Söz konusu sözleşmenin ve dekontun bir nüshasını avukatlarım aracılığıyla Savcılık makamına sunacağım. Söz konusu yapının ruhsatı 2014 yılında alınmıştır. Ben dairelerin alınması amacıyla 2015 yılında sözleşme imzaladım. Bu vesileyle yukarıda bulunan şahısların beyanlarının da asılsız olduğu açıktır. Ben kimseden rüşvet almadım. Ben kimseden dairelerin parasını elden geri almadım" ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORUNUN DOĞRU OLMADIĞINI İDDİAA ETTİ

Mali Suçlar Araştırma Kurulu raporu hakkında savunması sorulan Hasan İmamoğlu, "Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapor doğru değildir. 20 Nisan 2017 tarihinde 300 bin dolar parayı Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı firmaya gönderdim. 23.06.2017 tarihinde ise Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı firmadan tarafıma borcun bir kısmı olan 200 bin dolar iade edildi. Banka kayıtları incelendiğinde bu görülecektir" dedi.

"TORUNUMA DESTEK OLMAK İÇİN ZAMAN ZAMAN PARA GÖNDERİYORDUM"

Selim İmamoğlu'nun Tectum Investment D.O.O. unvanlı firmaya gönderdiği paraların ne amaçla gönderdiğini bilip bilmediği yönündeki soruya da yanıt veren Hasan İmamoğlu, "Torunum Selim İmamoğlu Hırvatistan'da inşaat sektöründe iş yapmak için Tectum Investment D.o.o. unvanlı firmayı kurdu. Ben torunuma destek olabilmek için kendi hesabımdan ve birikimimden torunuma zaman zaman para gönderiyordum. Para gönderme sebebim budur. Paranın kaynağı ise birikimimdir" diye konuştu.

SELİM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde Hırvatistan'da 'Tectum Investment D.O.O.' isimli inşaat şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Selim İmamoğlu, yurtdışında sahibi olduğu firmanın inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'de ise henüz faaliyete geçmemiş 'Seku Yatçılık' adlı bir şirketi bulunduğunu belirtti. İmamoğlu, MASAK tarafından tespit edilen ve ailesinden gelen para transferlerine ilişkin soruya da yanıt verdi. Basında yer alan '637 bin Euro gönderildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, “Hırvatistan'a gönderdiğim miktar 388 bin 303 Euro'dur. Gerekirse swift dekontlarını ve hesap hareketlerini sunabiliriz" dedi.

"İHTİYACIM OLAN MEBLAĞI ANNEM VE DEDEM SAĞLADI"

İmamoğlu, Hırvatistan'daki şirketi kurma amacını ise “Üniversiteden mezun olduktan sonra ailemizin 40 yıllık inşaat geleneğini uluslararası alana taşımak istedim. Hırvatistan'da yatırım kararı aldım. İhtiyacım olan meblağı annem ve dedem sağladı" diyerek açıkladı.

"SUÇ GELİRİ OLDUĞU İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

İmamoğlu ifadesinin devamında ise MASAK'ın iddia ettiği bazı hesap hareketlerinin 'mükerrer ve gerçeği yansıtmadığını' da dile getirdi. Tarafına yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Selim İmamoğlu, "Yukarıda benim de belirttiğim gibi çift işlem konusu savcılığın yaptığı incelemeyle örtüşmektedir. Bu yanlışında düzeltilmesini talep ediyorum. İnşaat işi yapan bir ailenin 3. Nesli olarak bilgi birikimimiz yurt dışına taşımak istediğimde annemin ve dedemin bana hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmaları gayet normaldir. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum" dedi.

"BU PARALARIN KAYNAĞI BURADAN GELMEKTEDİR, ŞÜPHE EDİLMESİ GEREKEN DURUM YOKTUR"

İmamoğlu, "Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir şüphe duymamı gerektirecek bir şey yoktur. Şunu söyleyebilirim ki dedem Hasan İmamoğlu en az 40 senelik bir tüccarlık geçmişi vardır. Birçok sektörde bireysel çabaları ile ailemiz adına elde ettiği birikimler vardır. Annemin de aynı şekilde hem kendini hem de ailemizi korumak ve güvence altına almak adına yıllarca yaptığı birikimler vardır. Bu paraların kaynağı buradan gelmektedir. Bu nedenle şüphe edilmesi gereken bir durum veya hal yoktur" ifadelerini kullandı.

Üzerine kayıtlı olan 6,5 metre uzunluğundaki 'LUDİO' isimli teknenin babası Ekrem İmamoğlu'ndan gelen parayla aldığını söyleyen İmamoğlu, babası Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 bin lira tutarındaki transfer işleminin iki ayrı kişiye transfer edilmesi işleminin sorulması üzerine, "LUDİO isimli teknemin önceki sahipleri Berkan Aksu ve Sertaç Sürmeli isimli şahıslardır. Ben bu tekneyi bu şahıslardan satın aldım. Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur" dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır