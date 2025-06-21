Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama! Dikkat çeken anlar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisine önceki gün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti.
Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide yaklaşık 2 saat arama yaptı. Arama sonrası ekiplerin Hasan İmamoğlu’na ait araziden ayrıldığı bildirildi. (DHA)
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