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Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama! Dikkat çeken anlar…

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı turistik Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisine önceki gün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti.

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Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide yaklaşık 2 saat arama yaptı. Arama sonrası ekiplerin Hasan İmamoğlu’na ait araziden ayrıldığı bildirildi. (DHA)

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Edremit arama arazi
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