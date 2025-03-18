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  4. Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Hukukçu Rezan Epözdemir açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Hukukçu Rezan Epözdemir açıkladı

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
18.03.2025 19:04
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Kararın ardından ise Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı merak edildi. Hukukçu Rezan Epözdemir, İmamoğlu'nu bekleyen hukuki süreci anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Hukukçu Rezan Epözdemir açıkladı

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. İmamoğlu, bu kararın ardından lise mezunu sayılacağı için Anayasa'nın 101. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı adayı da olamayacak. Şimdi ise bu kararın adaylık sürecini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

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"SEÇİM OLSA ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

HaberTürk'e konuşan avuukat Rezan Epözdemir, durumun hukuki boyunu değerlendirdi. "İptal davası gündeme gelecektir. İdari işlemin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açacak. Bu davayı açması tek başına diplomayı geri getirmeyeceğinden an itibariyla Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa mevzuat gereği aday olması tekniken mümkün değil. Yürütmenin durdurulmasını talep edecek." dedi.

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"Onun da iki tane temel koşulu var. Biri "açıkça hukuka aykırılık", ikincisi de "telafisi imkansız zararlar." Eğer bu iki koşulun birlikte gerçekleştiğine kanaat getirirse İdare Mahkemesi, yürütmeyi durduracak. Yürütmenin durdurulması kararı verildiği anda aday olmasının önünde bir engel yok. Bu kararı alması gerekecek. " ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: "KARAR HUKUKSUZDUR"

İmamoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!" açıklaması yaptı.

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Ekrem İmamoğlu
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