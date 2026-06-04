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Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü kutlanmıştı! Jandarma hakkında soruşturma

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davası devam ederken dünkü duruşmada dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Salonda Ekrem İmamoğlu için 'İyi ki doğdun' pankartları açıldı. Bugün pankart açılmasıyla ilgili görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü kutlanmıştı! Jandarma hakkında soruşturma

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde 1 No'lu duruşma salonunda devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasının duruşmasında pankart açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu nun doğum günü kutlanmıştı! Jandarma hakkında soruşturma 1

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davası devam ederken, duruşma öncesi mahkeme salonunda İmamoğlu'nun doğum günü kutlandı. Eşi Dilek İmamoğlu, sanatçı Cahit Berkay ve yazar Sunay Akın'ın da yer aldığı duruşmada İmamoğlu'nu destekleyenler 'İyi ki doğdun' yazılı döviz tuttu. Dilek İmamoğlu'nun tuttuğu dövizde de "İyi ki doğdun sevgilim, seni seviyorum" yazdı. Dilek İmamoğlu pastayı üflerken İmamoğlu'na seslendi. Jandarma alkışlara ve kutlamaya müdahale etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu
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