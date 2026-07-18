Binanın 7. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 7. katındaki evlerinin penceresinden aşağıya düşen Ömer Agah K. (2) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7. KATTAN DÜŞEN ÇOCUKTAN ACI HABER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır