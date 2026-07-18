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Estonya, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusların AB ülkelerine girişinin engellenmesini önerdi

Estonya, Avrupa Birliği'ne (AB), Rusya vatandaşlarına yönelik vize politikasının sıkılaştırılması ve Ukrayna'ya karşı savaşan Rusların Birliğe üye ülkelere girişinin engellenmesi önerisinde bulundu.

Estonya, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusların AB ülkelerine girişinin engellenmesini önerdi

Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, ulusal basına yaptığı açıklamada, AB'ye, Ukrayna'ya karşı savaşan Ruslara yönelik vize uygulamasının sıkılaştırılması ve bu kişilerin AB ülkelerine girişinin engellenmesi yönünde teklifte bulunduklarını söyledi.

Rusya vatandaşlarına verilen turist vizelerindeki artışın kabul edilemez olduğunu belirten Taro, "Ukraynalılar füze saldırılarında ölürken, saldırgan devletin vatandaşlarının hiçbir şey olmamış gibi Avrupa'da tatil yapmasına ve alışveriş yapmasına izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Önerisinin Letonya, Litvanya, Çekya, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Almanya tarafından olumlu karşılandığını aktaran Taro, Estonya'nın AB'yi Rusya konusunda sürekli uyardığını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Estonya
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