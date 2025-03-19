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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada 2 kritik isim yurt dışında! Emrah Bağdatlı ismi çok tartışmalı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.03.2025 17:20
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Türkiye uzun süre unutulmayacak bir güne uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'yla beraber 106 kişi için daha gözaltı kararı verildi. 84 kişi gözaltına alınırken 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aranan 2 ismin yurt dışında olduğu tespit edildi. Biri isim ise diğerlerine göre dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada 2 kritik isim yurt dışında! Emrah Bağdatlı ismi çok tartışmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun, sabah saatlerinde gözaltına alındı. 106 kişiden 84'ü gözaltına alınırken, 22 kişi hakkında ise savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

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İNGİLTERE'DE OLDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINAMADI

Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birisi de Acun Ilıcalı'nın eski bacanağı futbolcu Merthan Açıl'dı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile evli olan ve Acun'un takımı Hull City'de görev yapan Açıl'ın, 2019'dan itibaren kurduğu reklam şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arka arkaya ihaleler aldığı ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı olan Açıl'ın İngiltere olduğu için gözaltına alınamadığı belirtildi.

Öte yandan Medya A.Ş'de görev yapan Emrah Bağdatlı da yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı.

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İHALE TUTARI: 334 MİLYON 718 BİN TL

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında Merthan Açıl'ın sahibi olduğu şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 334 milyon 718 bin 500 TL değerinde istisna ihaleler aldığı anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Merthan Açıl'ın sahibi olduğu Creative Medya Reklam A.Ş., kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergi ve lansman organizasyonları düzenliyor.

BİR YILDA KÜLTÜR A.Ş.'DEN ALDIĞI İHALE 334 MİLYON 718 BİN 500

Merthan Açıl'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş.'den 2023-2024 yılları arasında toplam 334 milyon 718 bin 500 liralık ihale aldı. Bu ihalelerin tamamının istisna ihaleler olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı
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