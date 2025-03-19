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  4. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Çelik'ten ilk açıklama: "Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Çelik'ten ilk açıklama: "Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.03.2025 12:10
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptalinin ardından bu sabah polis operasyonuyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İmamoğlu'na "suç örgütü lideri" suçlaması yöneltildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti yetkilileri, Vatan Caddesi'nde İmamoğlu'na destek vermek için toplandı. Çelik, "Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Çelik'ten ilk açıklama: "Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor"

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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İMAMOĞLU'NA "SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada müstakbel cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti.

Operasyona gerekçe olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar gösterildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 gözaltı kararı çıkarıldı.

CHP LİDERİ VE CHP'LİLER VATAN EMNİYET'E GELİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel'in Ankara'dan yola çıktığını, tüm CHP'lilerin Vatan Emniyet'te gideceğini ifade etti.

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ÖZGÜR ÇELİK'TEN VATAN CADDESİ'NDE AÇIKLAMA

Son olarak Özgür Çelik, Vatan Caddesi'ne gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu bu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak" dedi ve şöyle devam etti:

"BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI OLACAK"

"2 avukatımız İBB Başkanımızla görüşmek için hazırlanıyor. Bu kararı kabul etmiyoruz. Pazar günü sandığı kuracağız. 23 Mart'ta o sandık oraya kurulmasın diye her şeyi yapıyorlar. Biraz sonra da şunu yapacaklar; troll ordularıyla yalan ve iftiraları yayacaklar. Besledikleri havuz medyasıyla karalama yapacaklar. Bugün de bunu yapacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak.

Demokrasiye darbe yapılıyor. Bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Vatan Caddesi'ndeyiz, Genel Başkanımız da buraya gelecek. Buradayız. Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor. Sabah İstanbul Valisi Davut Gül'u aradım ve bunun bir darbe girişimidir. Hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli."

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Anahtar Kelimeler:
diploma vatan caddesi Özgür Çelik
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