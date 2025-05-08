Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli gelmişti! Dilek İmamoğlu'dan tepki: "Milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun dün X hesabına erişim engeli getirildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Konuyla ilgili olarak birçok tepki açıklaması gelirken, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da açıklamada bulundu.

"MİLLETİN İRADESİ, GERÇEKLER VE VİCDANLAR SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Duruma tepki gösteren Dilek İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir. Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı"