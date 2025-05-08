Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli gelmişti! Dilek İmamoğlu'dan tepki: "Milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor"

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun dün X hesabına erişim engeli getirildi.
Konuyla ilgili olarak birçok tepki açıklaması gelirken, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da açıklamada bulundu.
Duruma tepki gösteren Dilek İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:
"Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir. Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı"
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