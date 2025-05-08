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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'de erişim engeli!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)) yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ iddiasıyla 19 Mart’ta gözaltına alınan , 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı Türkiye'den erişime engellendi.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'de erişim engeli!
Devrim Karadağ

Ekrem İmamoğlu'nun milyonlarca takipçisi bulunan X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana mesajlarını verdiği X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X sayfasını açmak isteyen kullanıcılar "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu'nun X hesabı üzerinden en son CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği gösteriye davet mesajı paylaşılmıştı.

CHP mitingi için İmamoğlu hesabından yapılan paylaşımda "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerinin yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya Twitter
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