Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'de erişim engeli!

Ekrem İmamoğlu'nun milyonlarca takipçisi bulunan X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana mesajlarını verdiği X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X sayfasını açmak isteyen kullanıcılar "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" açıklamasıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu'nun X hesabı üzerinden en son CHP'nin Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği gösteriye davet mesajı paylaşılmıştı.

CHP mitingi için İmamoğlu hesabından yapılan paylaşımda "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerinin yer almıştı.