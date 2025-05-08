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İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine CHP'li isimlerden peş peşe tepki!

Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine CHP'li isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine CHP'li isimlerden peş peşe tepki!
Devrim Karadağ

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına bugün saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

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CHP'Lİ GÜNAYDIN: "YAZIKALR OLSUN"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye'den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan'ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun.

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"SEVGİ KILIÇ: SİZ SANSÜRLE SUSTURMAYA ÇALIŞTIKÇA BİZ DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise kararın ardından X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi.

Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" diyerek tepkisini gösterdi.

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DENİZ YAVUZYILMAZ: "ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ SİYASETE MÜDAHALEDİR"

Kararın siyasete müdahale olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan'a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu'na yasak olamaz"' dedi.

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CEM AYDIN: "İLİKLERİNİZE KADAR KORKTUĞUNUZUN RESMİDİR"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi. Aydın, "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya CHP Twitter
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