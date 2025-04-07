Ekrem İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! Akla gelen ilk isimlerden biriydi: "Ben Dilek olarak değişmedim"

Görevlerinden uzaklaştırılan İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tek adaylı bir seçime gidip İmamoğlu'nu aday gösterdi ancak İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptali dolayısıyla alternatif isimler de tartışılıyor.

İÇİNE DOĞMUŞ: “KÖTÜ ŞEYLER OLACAĞINA DAİR HİSLERİM VARDI AMA O KADAR POLİSLE BASKIN BEKLEMİYORDUM”

Saraçhane mitinglerine katılarak kamuoyunun önüne çıkan eşi Dilek İmamoğlu yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. t24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İmamoğlu, "Elbette Ekrem’in diplomasının iptalinin ardından başka gelişmelerin yaşanacağını da bekliyordum ve kötü şeylerin olacağına dair hislerim vardı. Ama bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, çağırıldığında ifade vermeye gidebilecek olan Ekrem’i pek çok polisle baskın yaparak sabahın erken saatlerinde gözaltına almalarını da adalete güvenen bir vatandaş olarak beklemiyordum" sözleriyle dikkat çekti.

"HAPİSHANE ORTAMINDA GÖRÜŞTÜĞÜNÜZÜ UNUTAMIYORSUNUZ"

Ekrem İmamoğlu ile tutuklandığından beri üç kez görüşebildiklerini belirten Dilek İmamoğlu "Ortam ne kadar görüşme için makul olsa da tabii ki hapishane ortamında görüştüğünüzü unutamıyorsunuz" dedi.

"MORALİ ÇOK İYİ, VİCDANI RAHAT"

Dilek İmamoğlu, eşinin moralinin çok iyi, vicdanının rahat olduğunu söylerken "Milletinin kendisine sahip çıktığını biliyor, görüyor ve hissediyor. Tüm bu hislerin de verdiği moral ve dirençle, bundan 2 hafta önce nasıl çalışıyorsa şimdi de o yoğunlukta ve azimle çalışmaya devam ediyor" diye ekledi.

DİLEK İMAMOĞLU SİYASETE ATILIR MI?

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili de Dilek İmamoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. "Ekrem Bey ile ve ailenizle kendinizin cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine herhangi bir sohbetiniz oldu mu? Zorda kalırsanız siyaseti düşünür müsünüz?" sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi:

"Ben Dilek olarak değişmedim. Geçen sene ne dediysem durum hâlâ aynı. Ülkeme, çevreye, dünyaya her zaman duyarlı oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemin sorunlarını dert edinerek özellikle sosyal sorumluluk alanında çalışacağım. Ama bizim evin siyasetçisi Ekrem, biz de ailesi olarak onu bu yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz."

MANSUR YAVAŞ VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "takımdaki iki forvet" dediği isimlerden ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP'deki ön seçime katılmamış, "Ben kimsenin yedeği olmam" derken "Zamanı gelince bakılır" sözleriyle adaylığa açık kapı bırakmıştı.

Özgür Özel ise “Etrafımdakiler gaz verse bile asla, cumhurbaşkanlığı için kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım” diyerek nokta koymuştu.