Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı! İsim isim liste belli oldu, Namık Tan dikkat çekti

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı dün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayda, kürsü konuşmalarının ve Genel Başkanlık seçimlerinin ardından saat 20.00 sıralarında başlayan PM ve YDK ile Bilim Kültür Kurulu üyelikleri için seçimler saat 23.50'de tamamlandı ve oy sayımına geçildi.

OY SAYIMI 03.30'DA TAMAMLANDI

Oy sayımı 03.30 sıralarında tamamlanarak, sonuçlar açıklandı. PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu'na seçilen isimler, kurultay salonundaki dev ekrana yansıtıldı.

3 ANAHATAR LİSTE YARIŞTI

PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI ÖZEL’İN LİSTESİNDE

Listede dikkat çeken isimlerden biri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Namık Tan oldu. Tan, bu kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinden Parti Meclisi adayı olarak gösterildi.

MEVCUT PM’DEN 12 İSİM LİSTE DIŞI KALDI

60 kişilik anahtar listede, mevcut Parti Meclisi’nden 12 isim yer almadı. Özgür Özel’in yeni kadrosunda, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Namık Tan gibi isimler dikkat çekti.

İBB’YE GEÇEN İSİM: VOLKAN DEMİR

Listede yer almayan dikkat çekici isimlerden biri ise Merkez Yönetim Kurulu üyesi Volkan Demir oldu. Özel, kurultay konuşmasında Demir’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine geçeceğini ve bu nedenle listede yer almadığını açıkladı.

Ayrıca Cem Aydın, Mehmet Tüm, Hüseyin Yaşar, Orhan Sarıbal, Emin Umut Dikili ve Erbil Aydınlık da Özel’in yeni ekibinde kendilerine yer bulamayan isimler arasında yer aldı.

SALICI’NIN LİSTESİNDEN ADAY OLDULAR

Sözcü'de yer alan habere göre; mevcut Parti Meclisi üyeleri Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı "Denge ve Dayanışma Listesi"nde yer aldı.

Geçtiğimiz kurultayda Salıcı’nın listesinden aday olup PM’ye girmeyi başaran Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Saniye Barut, Deniz Yavuzyılmaz ve Aylin Nazlıaka ise bu kez Özel’in listesinden aday gösterildi.