CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

CHP'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayında tek aday olan Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.
Özel'in seçilmesi sonrasında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu.
Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'in CHP'nin PM listesine alındığını açıklamıştı.
''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
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