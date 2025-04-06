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CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

CHP'de bugün olağanüstü kurultay gerçekleşti. Tek aday olan Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Özel'in başkanlığa seçilmesi sonrasında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu. ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'in CHP'nin PM listesinde yer aldığı görüldü.

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...
Recep Demircan

CHP'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayında tek aday olan Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

İŞTE PM VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA YER ALAN İSİMLER

Özel'in seçilmesi sonrasında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu.

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BERKAY GEZGİN PM'DE

Özel kurultay açılışında sürpriz bir kararla ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin'in CHP'nin PM listesine alındığını açıklamıştı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

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Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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