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Sözcü TV'ye İmamoğlu cezası! Bu sabah devreye girdi, Özlem Gürses'in programı yerine ekrana yansıdı, belgesel başladı

RTÜK'ün verdiği ceza devreye girdi, Sözcü TV ekranlarında yayın kesildi. Özlem Gürses'le Para Politika programı yerine önce açıklama metni ardından da belgesel yayına yansıdı.

Sözcü TV'ye İmamoğlu cezası! Bu sabah devreye girdi, Özlem Gürses'in programı yerine ekrana yansıdı, belgesel başladı
Devrim Karadağ

Sözcü TV ekranlarında belgesel yayını... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV ekranlarındaki Özlem Gürses'le Para Politika programına verilen ceza devreye girdi.

Programın olduğu saatte ekran bir anda karardı, önce açıklama metni ardından da belgesel yayına yansıdı.

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NE OLMUŞTU?

RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etme" konusunda uyarılarını dinlemedikleri gerekçesiyle NOW TV, SZC TV, HALK TV ve Tele1'e üst sınırdan ceza uygulamıştı.

3 PROGRAM DURDURMA CEZASI

SÖZCÜ TV'de yayımlanan Özlem Gürses'le Para Politika'ya 3 program durdurma ve yüzde 3 para cezası verdi.

AFSAFAF

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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