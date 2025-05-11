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Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj: "Ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. "Ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!" diyen İmamoğlu, "Allah’ın izniyle; bu tek adamcı, ucube sistemi el birliğiyle değiştireceğiz. Ülkemize hürriyet ve adalet gelecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj: "Ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!"
Cansu Akalp

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!" dedi. İmamoğlu, "Allah’ın izniyle; bu tek adamcı, ucube sistemi el birliğiyle değiştireceğiz. Ülkemize hürriyet ve adalet gelecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun seçim kampanyasının yürütüldüğü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

"Ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin tahribatına uğrayan pek çok kurumumuz oldu. Ancak hiçbiri, ülkedeki adalet kurumu kadar büyük yara almadı bu ucube sistemden.

Ortada daha iddianame bile yok ama Cumhurbaşkanı hemen “suç örgütü” ilanını yapıyor. Yetinmeyip aklınca bir yandan yargıyı etki altına alırken, diğer yandan yol arkadaşlarımızla aramızda fitne yaratmaya gayret ediyor.Sen de gayet iyi biliyorsun ki; ortada ne suç var ne de örgüt, ne turp var ne de heybe!

Ne kadar yalan haber yaptırsanız da, ne kadar insandan zorla ifade almaya çalışsanız da, iftiracılarınızla, gizli tanıklarınızla yaptığınız her iş elinizde patladı.

Aziz Milletim;

Bu kumpasçı, fitneci, iftiracı aklın bu ülkeye zerre faydası olmaz artık. Kimse güven duymaz böyle çürümüş bir düzene. Bu kadar güvensiz hissedilen bir sistemde; para olmaz, bereket olmaz, refah olmaz, aş olmaz, iş olmaz…

Bu hukuksuzluklar ve yarattıkları ortam en büyük bedeli milletimize ödetti, ödetmeye devam edecek.

Varsın onlar hukuksuzluklarına devam etsinler, biz bu ülkeye hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Allah’ın izniyle; bu tek adamcı, ucube sistemi el birliğiyle değiştireceğiz. Ülkemize hürriyet ve adalet gelecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP
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