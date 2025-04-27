Ekrem İmamoğlu oy farklarını paylaşarak duyurdu: "İstanbullu katmerli şekilde reddetti"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Yerel seçimlerdeki oy farklarını paylaşan İmamoğlu, "İstanbullu üç seçimde talana ve ranta dur diyerek, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti." dedi.
İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:
"Demokrasiden ve millî iradeden nasibini almamış zat-ı muhtereme hatırlatalım;
İstanbullu kimi tercih etti?
-31 Mart 2019 …… 13 bin oy
- 23 Haziran 2019 …… 800 bin oy
- 31 Mart 2024 …… 1 milyon oy farkı ile
Ekrem İmamoğlu ve ekibini tercih etti.
İstanbullu üç seçimde talana ve ranta dur diyerek, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti.
Peki her üç seçimi de kazanan Ekrem İmamoğlu ve ekibi neler yaptı?
- 65,1 km toplam hat uzunluğuna sahip 6 metro
- 4 Kent Ormanı, 15 Yaşam Vadisi ve parklarla toplam 13 milyon 870 bin metrekare yeşil alan
- 111 Yuvamız İstanbul kreşi
- 14 öğrenci yurdu
- 388.018 öğrenciye 2.946.349.600 TL üniversiteli bursu
- 297 bin çocuğa toplamda 37 milyon litre Halk Süt
- 18 Kent Lokantası
- 753 bin anneye Anne Kart
- 245 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri
- Yeni kültür merkezleri, müzeler, kütüphaneler
- 974 ecdat yadigârı eserin restorasyonu
- Sel baskınlarına son veren 65 milyar TL’lik İSKİ altyapı yatırımı
- 39 yeni meydan, düzenlenen caddeler, işgallere son verilen sahil hatları
- Yenidoğan, evlilik, “sen oku diye” desteği
- Çiftçilere sağlanan 54 milyonu aşkın ücretsiz fide ve üretim destekleri
- Kangren olmuş mahallelerde imar ve tapu çözümleri
- Her birimde artan kadın istihdamı
- Avrupa'nın en büyük enerji ve dönüşüm tesisleri
- Yeni spor tesisleri ve organizasyonları
- Yeni halk ekmek fabrikası ve büfeler
- Emeklilere pazar desteği
- 900 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine sağlanan beslenme desteği
- Adil, özenli sosyal destekler
- Askıda Fatura ile ödenen yüz binlerce fatura
- On binlerce aileyi güvenli yuvalara kavuşturan kentsel dönüşümler
- Yaşam Merkezleri
- Deniz Taksiler, Deniz Dolmuşlar, canlanan Haliç Tersanesi
- İstanbul Vakfı
- Yeni metrobüsler, yeni otobüsler
-Ulaşım çözümleri için 9 milyar TL yatırımları…
Daha birçok güzel şeyi yaptı.
Milletimiz kimi, neyi tercih edeceğini iyi bilir. Millet Büyüktür!"
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