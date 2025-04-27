Ekrem İmamoğlu oy farklarını paylaşarak duyurdu: "İstanbullu katmerli şekilde reddetti"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Yerel seçimlerdeki oy farklarını paylaşan İmamoğlu, "İstanbullu üç seçimde talana ve ranta dur diyerek, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Demokrasiden ve millî iradeden nasibini almamış zat-ı muhtereme hatırlatalım;

İstanbullu kimi tercih etti?

-31 Mart 2019 …… 13 bin oy

23 Haziran 2019 …… 800 bin oy

31 Mart 2024 …… 1 milyon oy farkı ile

Ekrem İmamoğlu ve ekibini tercih etti.

İstanbullu üç seçimde talana ve ranta dur diyerek, Kanal İstanbul ucubeni katmerli şekilde reddetti.

Peki her üç seçimi de kazanan Ekrem İmamoğlu ve ekibi neler yaptı?

65,1 km toplam hat uzunluğuna sahip 6 metro

4 Kent Ormanı, 15 Yaşam Vadisi ve parklarla toplam 13 milyon 870 bin metrekare yeşil alan

111 Yuvamız İstanbul kreşi

14 öğrenci yurdu

388.018 öğrenciye 2.946.349.600 TL üniversiteli bursu

297 bin çocuğa toplamda 37 milyon litre Halk Süt

18 Kent Lokantası

753 bin anneye Anne Kart

245 bin kişiye özel sektörde istihdam sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri

Yeni kültür merkezleri, müzeler, kütüphaneler

974 ecdat yadigârı eserin restorasyonu

Sel baskınlarına son veren 65 milyar TL’lik İSKİ altyapı yatırımı

39 yeni meydan, düzenlenen caddeler, işgallere son verilen sahil hatları

Yenidoğan, evlilik, “sen oku diye” desteği

Çiftçilere sağlanan 54 milyonu aşkın ücretsiz fide ve üretim destekleri

Kangren olmuş mahallelerde imar ve tapu çözümleri

Her birimde artan kadın istihdamı

Avrupa'nın en büyük enerji ve dönüşüm tesisleri

Yeni spor tesisleri ve organizasyonları

Yeni halk ekmek fabrikası ve büfeler

Emeklilere pazar desteği

900 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine sağlanan beslenme desteği

Adil, özenli sosyal destekler

Askıda Fatura ile ödenen yüz binlerce fatura

On binlerce aileyi güvenli yuvalara kavuşturan kentsel dönüşümler

Yaşam Merkezleri

Deniz Taksiler, Deniz Dolmuşlar, canlanan Haliç Tersanesi

İstanbul Vakfı

Yeni metrobüsler, yeni otobüsler

-Ulaşım çözümleri için 9 milyar TL yatırımları…

Daha birçok güzel şeyi yaptı.

Milletimiz kimi, neyi tercih edeceğini iyi bilir. Millet Büyüktür!"