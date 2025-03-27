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Ekrem İmamoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 14 şüphelinin mal varlıklarına ve 12 şirkete el konuldu

27.03.2025 19:10
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İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelir ile sağlandıkları gerekçesiyle 14 şüphelinin mal varlıklarına ve 12 şirkete el konuldu.

Ekrem İmamoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 14 şüphelinin mal varlıklarına ve 12 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

14 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine soruşturma kapsamında 14 şüphelinin mal varlıklarına ve 12 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde şüphelilerin ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Vergi Usul Kanunun 359/b maddesinde yer alan" suçları işlediklerine dair somut bulgulara dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığı bulunduğu bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne ilettiği dilekçede “Suçtan elde ettikleri paraları kendi hesapları ve 1’inci ve 2’inci derece yakınlarının hesaplarında bulundurdukları, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldıkları, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettikleri yönünde tespitler ile şüphelilerin suçtan elde etmiş oldukları mal varlıklarını devir veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın vb. değerli eşyalarını kaçırılmasını önlemek amacıyla şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen tüm mal varlıklarına, tüm kripto varlıklarına, banka hesaplarına ve şirketlerine 27/03/2025 günü saat 13:00 itibariyle 5549 Sayılı Kanunun 17. maddesinin 2. fıkrası gereğince gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında (şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen mal varlıklarına el konulmaması halinde şüphelilerin mal varlıklarını kaçırması söz konusu olacağından) Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen el konulmuştur” denilirken hakimliğin kararı onaylaması talep edildi.

İşte mal varlıklarına el konulan şüpheliler:
Murat Kapki
Serhat Kapki
Murat İlbak
Mustafa İlbak
Ali İlbak
Yusuf İlbak
Vedat Şahin
Necati Özkan
Eyüp Subaşı
Gülşah Subaşı
Ahmet Köksal
Alihan Aydın
Alper Aydın
Alperen Aydın

İşte el konulan şirketler:
BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi

Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi

Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Urbanmedıa Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

Panoffect Medya Anonim Şirketi

Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

MSO Reklam ve Danışmanlık Hizlmetleri Anonim Şirketi

Sim Medya Anonim Şirketi

Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited ŞirketiBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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