Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! 'Gözaltında kötü muamele' iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar nedeniyle tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda gözaltına alınanlara 'kötü muamele' yapıldığını iddia edildi.

İMAMOĞLU'NDAN ÇARPICI İDDİA

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."