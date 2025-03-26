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  4. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! 'Gözaltında kötü muamele' iddiası: EGM'den açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! 'Gözaltında kötü muamele' iddiası: EGM'den açıklama geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.03.2025 17:18
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Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddiada bulundu. İmamoğlu "Çok üzülerek duyuyorum ki..." diyerek gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığını öne sürdü. Konuyla ilgili EGM'den bir açıklama yapıldı. EGM "Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır." dedi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! 'Gözaltında kötü muamele' iddiası: EGM'den açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar nedeniyle tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda gözaltına alınanlara 'kötü muamele' yapıldığını iddia edildi.

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İMAMOĞLU'NDAN ÇARPICI İDDİA

İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz."

"BU AŞAĞILIK BİR YALANDIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Türk Polis Teşkilatı, yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirmektedir. Aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak da yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir.

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Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."

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