‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında görüntü paylaşılmasına ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık'ın savunması sırasında, sosyal medyadan ses ve görüntü paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin ‘ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

