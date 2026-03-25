HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında görüntü paylaşılmasına ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası sırasında görüntü ve fotoğraf paylaşılmasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık'ın savunması sırasında, sosyal medyadan ses ve görüntü paylaşımı yapıldığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin ‘ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.