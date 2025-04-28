HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri çok konuşulmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Hafta sonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin İstanbul'da bir otelde görüşme yapmadan önce otelin güvenlik kameralarının bantlanması çok konuşuldu. Otele girerken 2 büyük valizle giriş yapan İmamoğlu'nun korumaları için paraları almaya geldiler iddiası ortaya atıldı. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; o çantalarda sinyal kesici jammer olduğunu açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri çok konuşulmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, "Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarına, jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili haberler yansıdığı belirtildi.

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, "5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 2'nci Maddesinin 3'üncü Fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

Bu bağlamda; belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanununun 124'üncü maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesiciler (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da koyuna eziyet eden kişi tutuklandıAntalya'da koyuna eziyet eden kişi tutuklandı
Bir haftada 2 bin 473 sürücü cezayı yediBir haftada 2 bin 473 sürücü cezayı yedi

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya, Belçika, Portekiz ve Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Trafik karıştı, telekomünikasyon ağları çöktü, metrolar boşaltılıyor

İspanya, Belçika, Portekiz ve Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Trafik karıştı, telekomünikasyon ağları çöktü, metrolar boşaltılıyor

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

Tüyler ürperten olay eve girilince anlaşıldı

Tüyler ürperten olay eve girilince anlaşıldı

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Kapalı kapılar ardında söylediler

Kapalı kapılar ardında söylediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.