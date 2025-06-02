Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret etti! Mansur Yavaş açıkladı: "Ayın 11'inde tahliye olmayı bekliyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

"BUNDAN SON DERECE EMİNİM"

Yaklaşık 2 saat süren ziyaretlerin ardından açıklama yapan Yavaş, "Bugün Sayın İmamoğlu ve Sayın Özdağ'ı ziyaret ettik. En son görüşmemizden beri ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Geçen hafta bir izin krizi yaşamıştık ama bu hafta yardımcı oldular. Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri ve kendisinin göremediği ama Türkiye'de olan hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hem bu yargılama süreciyle ilgili konuları geniş bir şekilde kendisiyle konuştuk. Kendisinin morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de öz güvenini kendisinde gördük. Bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda kamuoyunda çok geniş bir kanaat var. Yüzde 60 - 65'in üzerinde bir kanaat var. Dolayısıyla zaman zaman Türkiye'de bu tür siyasi yargılamalar oluyor. Ama sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Bizim belediye başkanları olarak hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4483 sayılı kanun var. Danıştay'ın birinci ve ikinci dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var. Dolayısıyla hukuka uygun bir şekilde yargılanmamız gerekir. Maalesef son soruşturmalarda pek bunları göremiyoruz. 4483 sayılı memurların yargılanması hakkındaki kanuna hiçbir şekilde uyulmuyor. Dolayısıyla inşallah bu günler geçecek. Yargılamalar sonunda haksızlık varsa haklılık varsa hepsi ortaya çıkacak. Dediğim gibi bir özgüvenle Ekrem Bey yargılamasının canlı yayında, TRT'de yapılmasını istiyor. Bu kendisinin duyduğu öz güvenle ilgili bir şey. Bir gün bu yargılanmaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacağı kanaatteyim. Başarılı olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti budur. Bundan da son derece eminim" dedi.

"AYIN 11'İNDE TAHLİYE OLMAYI BEKLİYOR"

Yavaş, "Ümit Bey de aynı şekilde ayın 11'inde tahliye edilmeyi bekliyor. İnşallah onu da aramızda göreceğiz. Hak yerini bulacak diye düşünüyorum. Çünkü onunla ilgili olarak da bugün infaz kanunu var. Ondan bahsetmezsem olmaz. İnfaz kanununa göre çok ağır ceza alanlar 1- 2 ay yatıp çıkacaklar. Şimdi yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor. Ümit Özdağ da aynı şekilde. Mahkum olmayacağına inanıyoruz. Ama mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok. Fazlasıyla yattı. Onun için hukuk içerisinde yapılacaksa yapılsın. Hukuk herkese lazım. Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor. Bunun da zararını maalesef Türk halkı çekiyor" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır