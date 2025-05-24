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Ekrem İmamoğlu yasağı CHP’yi harekete geçirdi! Tek tek hazırladılar: ‘Nereye baksalar bizi görecekler…’

Başsavcılık tarafından toplu taşımada Ekrem İmamoğlu'nun görüntü, ses ve afişlerinin kullanılmasını yasaklanmasının ardından CHP harekete geçti. ‘İmamoğlu Her Yerde’ kampanyası başlatıldı: "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var!”

Ekrem İmamoğlu yasağı CHP’yi harekete geçirdi! Tek tek hazırladılar: ‘Nereye baksalar bizi görecekler…’

23 Mart'tan beri Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplu ulaşımda yasaklanmasının ardından CHP Gençlik Kolları, “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye gönderdiği yeni talimatla 23 Mart'tan beri tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer tutuklu belediye başkanlarının görüntü, ses ve fotoğraflarının metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasını yasakladı.

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CHP'den peş peşe tepkiler gelirken, CHP Gençlik Kolları, yeni bir kampanya başlattı. Kampanya açıklamasında, "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, Sen de #İmamoğluHerYerde de!" denildi.

İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu tişört, bayrak, sticker ve rozet yapıldı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP yasak
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