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Ekrem İmamoğlu'yla birlikte diplomaları iptal edilmişti! 28 kişi ifadeye çağrıldı

Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre soruşturmada diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte diplomaları iptal edilmişti! 28 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu diploma
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