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  4. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.03.2025 07:38
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Türkiye geçtiğimiz çarşamba sabahı yoğun bir gündeme uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce gözaltına alındı ardın tutuklandı. Dün ise görevden uzaklaştırılan İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu ile ilgili tek bir açıklama bile yapmayan Meral Akşener'in sessizliği dikkat çekti. Akşener, İmamoğlu'nun tutuklandığı gün bir iftarda görüntülendi.

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

İstanbul'da son zamanların en hareketli günlerini yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, dün 'terör' soruşturmasında serbest bırakılırken, 'yolsuzluk' soruşturmasından ise tutuklandı. Akşam saatlerinde ise İmamoğlu, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

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AKŞENER SESSİZLİĞİNİ HİÇ BOZMADI

Bu süreçte İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem Saraçhane'ye hem de İstanbul Adalet Sarayı'na giderek İmamoğlu'na açık destek verirken, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sessiz kalması dikkat çekti.

İFTAR

İFTAR GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

İmamoğlu'nun tutuklandığı ve görevden uzaklaştırıldığı gün ise Akşener, bir iftar yemeği organizasyonunda görüntülendi. Akşener'in de yer aldığı organizasyona ilişkin kare İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İFTARE

"ÜLKESİNİ ÇOK SEVEN..."

Akburak, paylaşımına, "Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan'ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer oluşturan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar" notunu düştü

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Ekrem İmamoğlu Meral Akşener ekrem imamoğlu operasyonu
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