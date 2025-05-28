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El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi nedir? El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi ne kadardır, ne zaman biter?

Farklı bünyelerde çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı hastalıklar görülebilir. Genetik nedenler, hormonal dengesizlikler, alerjiler ya da farklı başka nedenlere bağlı olarak görülen bu hastalıklardan bazıları bulaşıcı da olabilir. Ancak bulaşma süreleri de hastalığın tipine ve özelliklerine göre değişebilir.

El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi nedir? El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi ne kadardır, ne zaman biter?
Ferhan Petek

Çeşitli virüsler insanlar ya da hayvanlar arasında hızlıca bulaşabilen hastalıklara neden olabilmektedir. Halk arasında el ayak hastalığı olarak bilinen rahatsızlık da "coxsackie" isimli bir virüsten kaynaklı olarak meydana gelir. Çocuklarda daha sık görülen bu hastalık viral bir enfeksiyondur ve bulaşıcı özelliğe sahiptir. Ağızda da meydana gelebilir ve çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, döküntü ay da yaralarla kendini gösteren bu hastalık genç yetişkin ve yetişkin bireylerde de görülebilen bir rahatsızlıktır.

El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi nedir? El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi ne kadardır?

El ve ayak hastalığı insandan insana kolayca ve hızlı bir şekilde bulaşabilen bir hastalıktır. Hapşırma, dışkı, öksürme gibi damlacık yolu ile bulaşabilir ve hızlıca yayılma özelliğine sahiptir. Genel olarak kişilerde deride kızarıklık belirtisi görülmeden önceki sürecinde en bulaşıcı olduğu dönemdedir. Hasta olan kişi 1 hafta ile 10 günlük süreç içinde hastalığı diğer insanlara hızlıca bulaştırabilir. Bulaşma için kuluçka süresi ortalama 3 gün olarak tespit edilmiştir. Hastalığın belirtileri kendini şu şekilde gösterir:

  • Burunda akıntı
  • Yutmada zorluk
  • Küçük çocuklarda ve bebeklerde huzursuzluk
  • Ayak tabanlarında ve avuç içlerinde döküntüler
  • Boğazda ağrı
  • Ateş
  • Halsizlik
  • Kırıklık hissi
  • Dilde diş etlerinde ya da yanakların iç kısımlarında kabarcık şeklinde oluşan lezyonlar

El ayak hastalığı bulaşıcılık süresi ne zaman biter?

Bulaşıcı bir hastalık olan el ayak hastalığının kuluçka süresi 3 gündür. Çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalık daha çok çocuklarda ve bebeklerde görülse de yetişkin bireylerde de görülebilmektedir. Özel bir ilacı bulunmayan bu hastalığın belirtileri görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Doktorun uygun gördüğü şekilde verilebilecek olan ağrı kesici, ateş düşürücü etkileri bulunan ilaçlarla belirtiler en aza indirgenebilir. İyileştikten sonra bağışıklık yapmadığı için yeniden bulaşabilir. Bulaşıcılık süresi 7 ile 10 gün arasında olduğu için bu süreçten sonra bulaşma etkisi sona erebilir. Yine de belirtiler ortadan tamamen kalksa dahi virüsün başkalarına bulaşma durumu devam da edebilir.

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el ayak hastalığı hastalık
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